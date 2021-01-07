البنتاغون يقرر إرسال 6200 عنصر من الحرس الوطني إلى واشنطن

2021/01/07 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنتاغون إرسال ستة آلاف ومئتي عنصر من قوات الحرس الوطني لتقديم الدعم لسلطات إنفاذ القانون في العاصمة واشنطن، بعد أعمال العنف التي وقعت في الكابيتول.

وكان مئات المحتجين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب قد تمكنوا، أمس، من اقتحام مبنى الكابيتول وسط العاصمة واشنطن، حيث تعقد جلسة مشتركة للكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، حسب وسائل إعلام أميركية، وذكر مصدر بوزارة الدفاع إن قوات الحرس الوطني سوف تساعد جهود تأمين الوضع وحظر التجول الذي تم فرضه في المدينة.

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