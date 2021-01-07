وزير الصحة والبيئة يفتتح مستشفى الحروق في الموصل سعة ٥٤ سرير

2021/01/07 | 21:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

افتتح وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي مستشفى الحروق في الموصل سعة ٥٤ سرير يرافقه وزيرا التجارة والصناعة وبحضور مدير عام صحة نينوى مؤكدا سعي الوزارة للنهوض بالواقع الصحي بمحافظة نينوى.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمحافظة نينوى اجراها اليوم الخميس الموافق ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ لافتتاح عدد من المؤسسات الصحية في المحافظة

واوضح الوزير ان المستشفى سعة ٥٤ سرير وتشمل ردهات للرجال والنساء والاطفال فضلا عن غرفه للتعليم والعناية المركزة والاطفال وصالتين للعمليات واستشارية خاصة.

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