عضو بالأمن النيابية: ترامب سيخلق الكثير من المشاكل قبل تسليم السلطة

2021/01/07 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة توقع عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الخميس (7 كانون الثاني 2021)، ان يخلق الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب الكثير من المشاكل في الساحة الإقليمية والدولية قبل تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.ووصف الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ترامب بـ’’الرجل المجنون"، قائلاً ان "ما حدث ليلة الباراحة من اقتحام للكونغرس الأمريكي سابقة خطيرة، بالتالي من المتوقع أن يشعل فتيل الأزمة في المنطقة ويدخلنا في مشاكل كبيرة قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب". وأضاف أن "سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ستختلف في عهد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن عن سياسة (المراوغ والكاذب)، ترامب، وبالرغم من ذلك لا يمكن الوثوق بشكل كامل بخطط بايدن التي ستتضح لاحقا في الشرق الأوسط". وأكد أن "خيار الحرب مع إيران سيكون مستبعدا تماما، إذا يقوم برنامج بايدن السياسي على منع الحروب من خلال خفض الانفاق العسكري في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها العالم أجمع".

في الاثناء قال النائب الحزب الديمقراطي الاميركي جيم ماغوفن انه: "يتعين على نائب الرئيس مايك بنس والإدارة الأمريكية التصويت لتفعيل المادة 25 لعزل ترمب لأن بقائه في البيت الأبيض يشكل تهديدا للدستور الأمريكي والبلاد".

وعلّق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الخميس (7 كانون الثاني 2021) على مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالفوز في الانتخابات بعد ساعات من اقتحام مناصرين له الكونغرس.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، نقلاً عن ترامب: "حتى لو كنت لا أوافق تماما على نتيجة الانتخابات، إلا أن انتقال السلطة سيتم بشكل منظم تماما في 20 يناير".وأضاف ترامب بحسب المتحدث: "قلت دائما إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط...



في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية معركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".وصدق الكونغرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن "الكونغرس، صدق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك رغم اعتراض أكثر من 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و 100 من أعضاء مجلس النواب.وأضافت أن "ذلك لم يكن ذلك كافيًا لمنع الكونغرس من الموافقة على النتائج ومنع بايدن من تولي منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري".وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

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