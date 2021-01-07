وزير الصحة : لم نسجل اي اصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

2021/01/07 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ان البلاد لم تسجل اي اصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.وقال في تصريح متلفز : سنعلن الانتصار على كورونا خلال الفترة المقبلة في حال التزام المواطنين.واضاف التميمي ان : الاصابات في انحسار كبير من خلال تسجيل 2% من كل 40 الف حالة تشخيص.واشار التميمي الى ان : المؤسسات الصحية تعاني من نقص واضح منذ عقود./انتهى3

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