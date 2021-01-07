البيت الابيض يسحب ترشيح القائم باعمال وزير الامن الداخلي

2021/01/07 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سحب البيت الأبيض، اليوم الخميس، ترشيح تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي للمنصب بعد أن حث وولف الرئيس دونالد ترامب على إدانة العنف الذي شهده مبنى الكونغرس (الكابيتول).وقال وولف في بيان إن: الأفعال العنيفة في الكابيتول، يوم الأربعاء،غير معقولة، وأرجو من الرئيس وكل المسؤولين المنتخبين إدانة العنف بأشد الوسائل./انتهى3

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