توصيه خاصة قدمه السيد الصدر الى الشعب الاميركي

2021/01/07 | 21:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر اليوم الخميس، الشعب الاميركي للضغط على حكومته للانسحاب من العراق....

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