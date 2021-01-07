خبير سوري: تشديد العقوبات الأمريكية هدفه نهب كامل النفط السوري

2021/01/07 | 21:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سأل أحد مقدمي البرامج التلفزيونية ذات مرة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، عن الآثار الهائلة للحصار الاقتصادي على العراق إبان حرب ا...

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