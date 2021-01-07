2021/01/07 | 21:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف النائب بهاء النوري المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي عن قيام الحكومة بتخصيص اموال طائلة لإقليم كردستان في موازنة 2021 قبالة تخصيصات “مجحفة” لمحافظات الوسط والجنوب.وقال النوري في تصريح متلفز’ تابعته (عراقي نيوز)، ان “حكومة الكاظمي تعمل بمعزل عن البرلمان ما انعكس سلبا على أوضاع المواطنين المعيشية”، لافتا الى ان البرلمان سيجري تعديلات كبيرة على مشروع قانون الموازنة ولن يمرر اية فقرة تضر بالمواطنين.وانتقد النوري تأخر الحكومة بإرسال الموازنة، مبينا ان “ذلك سيؤثر على عمل البرلمان”.وعزا استفحال الازمة الاقتصادية الى “غياب السياسة المالية لدى الحكومة”، مضيفا ان “رفع سعر الدولار أثر على الأوضاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتحدث باسم ائتلاف المالكي: تخصيصات الجنوب بموازنة 2021 مجحفة على العكس من كردستان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم ائتلاف المالكي: تخصيصات الجنوب بموازنة 2021 مجحفة على العكس من كردستان) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم ائتلاف المالكي: تخصيصات الجنوب بموازنة 2021 مجحفة على العكس من كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).