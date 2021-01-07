2021/01/07 | 21:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتحرك باتجاه المناطق غرب العراق لتعزيز موقفه الانتخابي في إطار استعداداته لخوض غمار الانتخابات المقبلة.وأخبرت المصادر “عراقي نيوز” ان الكاظمي كلف مستشاره “رحمن الجبوري” بالتحرك على مناطق الانبار بغية تدعيم تنظيمات حزبه “المرحلة” بأكبر عدد من الشباب والوجهاء والناشطين اجتماعيا، في خطوة قد تزعج رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يرفض بدوره أي تمدد في مساحاته الانتخابية.وعبر تشكيله السياسي المسمى “المرحلة” يخوض الكاظمي الانتخابات المقبلة فيما تتحدث المعلومات عن قطعه أي – رئيس الوزراء- شوطا طويلا من التفاهمات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الجمهورية للدخول بتحالف واحد.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: بعد أن انخفضت حظوظه لدى الشيعة..



الكاظمي يبحث عن “جمهور” في مناطق الحلبوسي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: بعد أن انخفضت حظوظه لدى الشيعة.. الكاظمي يبحث عن “جمهور” في مناطق الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: بعد أن انخفضت حظوظه لدى الشيعة.. الكاظمي يبحث عن “جمهور” في مناطق الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).