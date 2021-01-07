احتفالية بذكرى تأسيس الجيش العراقي في قطر

2021/01/07 | 21:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نظمت سفارة جمهورية العراق لدى قطر، الخميس، حفلاً، في الذكرى الـ100 لتأسيس الجيش العراقي.

وقالت السفارة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 كانون الثاني 2021): إنه "نظمت سفارة جمهوريّة العراق في الدوحة حفلاً بذكرى تأسيس الجيش العراقي الـ100 بحضور مجموعة من الضباط العراقيين الأكفاء الدارسين في كلية القيادة والأركان القطرية، وكلية الزعيم محمد بن عبدالله الجوية، ومرشحي ضباط في كلية أحمد بن محمد، وعدد من كادر السفارة، بمناسبة عيد الجيش العراقي الباسل، واحتفائه (باليوبيل الماسي) بمرور المئة عام على تأسيسه 1921-2021".

وتابع، "وقدم السفير عمر البرزنجي خلالها التهاني والتبريكات للسادة الضباط والمرشحين الحاضرين ولابطال الجيش العراقي الباسل، واستذكر السفير البطولات التي سطّرها الجيش العراقي والملاحم التي قادها منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا، واستذكر السفير مع الحضور شهداء العراق الابرار الذين سقطوا دفاعا عن العراق اينما كانت رفاتهم في العراق وفي كل أرض العرب"، مبينا أنه "الاجراءت والتدابير الخاصة بجائحة كورونا، حالت دون تنظيم احتفالية كبيرة بهذه المناسبة".

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