صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 233 المسجلة اليوم

2021/01/07 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 233 موزعة كالآتي:

أبو غريي —————-17

الاعلام——————15

البياع——————-2

التاجي——————3

الحرية——————10

الدورة——————45

الدولعي—————–2

السيدية—————-10

الشالجية—————-1

الشرطة الخامسة———-1

الشعلة—————–10

الطارمية—————-16

العامرية—————–1

العطيفية —————-8

الغزالية—————–6

الكاظمية —————-4

اللطيفية—————–3

المحمودية————–13

المكاسب —————-4

المنصور —————–6

المواصلات————–1

الوشاش—————–1

جكوك——————1

حي الجامعة————-4

حي الجهاد————-17

حي الخضراء————4

حي العامل————–7

حي العدل ————–2

حي الفرات————-5

كرادة مريم————–1

ناحية الرشيد————3

سكنة جانب الرصافة ——9

محافظة بابل————1

الشفاء: 230

الوفيات: لاتوجد

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