مصرع واصابة اربعة جنود بانقلاب عجلة عسكرية في الأنبار (صور)

2021/01/07 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن جندياً في الجيش لقي مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، جراء انقلاب عجلة عسكرية في محافظة الانبار

وقال المصدر في حديث صحفي، ان “جندياً في الجيش لقي مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، جراء انقلاب عجلة عسكرية على الطريق الدولي السريع شرق قضاء الرطبة (360 كم غرب الرمادي)”.

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