وفاة رياضي شهير وكادر في الاتحاد الوطني بكركوك

2021/01/07 | 21:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي بشكل مفاجئ مساء اليوم الخميس، الرياضي الشهير بمدينة كركوك ازاد حبيب، اثر اصابته بجلطة قلبية.

واشتهر الراحل بالاستاذ ازاد كونفو وكان رئيسا لاتحاد الكونفو بكركوك، توفي اليوم بعد انتخابه رئيسا لنادي قنديل في قضاء دوبز.

وكان الراحل بخلاف انه كان رياضيا شهيرا، كان كادرا متقدما في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia خاص

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