2021/01/07 | 21:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار كل من مسؤول المركز 16 لتنظيمات حمرين الملا كريم العضو القيادي في الاتحاد الوطني واللواء مردان جاوشين ورفاق الشهيد سواره بمناسبة ذكرى 33 عاما على استشهاد القائد الشجاع الشهدي (غالب علي حميد) الملقب (سواره) اليوم الخميس مقبرة كومي بمنطقة داوي بكرميان.

وجرى القاء كلمة كل من الملا كريم واللواء مردان جاوشين ونبذة عن حياة الشهيد وشكر عائلته من قبل طيب علي، وتم وضع اكليل من الزهور على ضريحه من قبل الملا كريم ومردان جاوشين وجمال واراني وحمه جوري ولجنة زنانه.

PUKmedia حيدر زنكنة-كرميان

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (33 عاما على استشهاد القيادي سواره) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (33 عاما على استشهاد القيادي سواره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).