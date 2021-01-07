مجلس النواب يحدد موعد للقراءة الأولى لمشروع قانون موازنة 2021

2021/01/07 | 21:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد حدد مجلس النواب العراقي يوم السبت المقبل 9 كانون الثاني 2021، موعداً لمناقشة موازنة العامة الاتحادية لعام 2021.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب خلال وثيقة، تلقتها “ايزيدي 24″، اليوم الخميس الموافق 7 كانون الثاني 2021، أن “رئاسة البرلمان حددت يوم السبت المقبل المصادف 9 كانون الأول موعداً للقراءة الأولى لمشروع قانون …

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