حادث سير مروع في الديوانية

2021/01/07 | 21:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت مديرية مرور محافظة الديوانية حادث سير مروع في المحافظة اليوم الخميس.

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