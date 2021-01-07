2021/01/07 | 21:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير أميركي: مقتحمو الكونغرس قد يسجنون لعشرين عاماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/07 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أميركي: مقتحمو الكونغرس قد يسجنون لعشرين عاماً) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أميركي: مقتحمو الكونغرس قد يسجنون لعشرين عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).