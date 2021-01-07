السيد الحكيم: الأمن الانتخابي يعني حرية الناخب والمرشح في اختيار من يريد

2021/01/07 | 21:57 - المصدر: الصباح

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كربلاء: الصباح

اكد رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، ان الأمن الانتخابي يعني حرية الناخب والمرشح في اختيار من يريد والتنافس على اساس البرامج.

وقال خلال زيارته محافظة كربلاء المقدسة اليوم الخميس: "نشعر بالرضا للمقبولية التي واجهها طرح العقد الاجتماعي وضرورة التخلص من تراكمات الماضي".

واضاف السيد الحكيم "ندعو لانصاف القطاع الفندقي في كربلاء المقدسة لاهمية في تطوير القطاع السياحي وتوفير فرص العمل"، مؤكداً ان "كربلاء امام مشاريع مهمة كمصفى كربلاء ومطار كربلاء، اذ سيوفران الآلاف من فرص العمل".

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