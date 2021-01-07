رئيسا الجمهورية ومجلس النواب يؤكدان ضرورة توفير مستلزمات اجراء الانتخابات وضمان نزاهتها

2021/01/07 | 21:57 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تطرّق الاجتماع الى الانتخابات المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة وبما يضمن نزاهتها، وتحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب.

كما جرى بحث الاوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، عبر دعم الطبقات الفقيرة وضمان حقوق المواطنين.

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