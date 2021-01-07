مانشستر يونايتد يتعاقد مع جناح جديد قادما من أتلانتا

2021/01/07 | 22:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح الواعد أماد ديالو من أتلانتا الإيطالي.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما والقادم من ساحل العاج عقدا حتى يونيو حزيران 2025.



وفقا لـ “رويترز”.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن يونايتد وافق على دفع 21 مليون يورو (25.77 مليون دولار).



وتشمل الصفقة كذلك 20 مليون يورو لبنود أخرى.

وقال يونايتد إن اتفاقا تم التوصل اليه بين الناديين في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في اكتوبر تشرين الأول الماضي بينما تم الاتفاق الآن على كافة البنود الشخصية للتعاقد وإنهاء تصاريح العمل المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول البلاد.

وقال أولي جونار سولشار مدرب يونايتد “نتابع أماد منذ فترة طويلة وشاهدته بنفسي وأعتقد أنه واحد من أفضل المواهب الواعدة في اللعبة.



وفقا لـ “رويترز”.

“سيستغرق الأمر بعض الوقت للانسجام مع الفريق لكن سرعته ورؤيته وقدراته الرائعة بالكرة ستساعده على التأقلم.

“يملك كل المواهب في كرة القدم الحديثة مما يؤهله ليكون لاعبا في مانشستر يونايتد لسنوات قادمة”.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري متساويا مع ليفربول المتصدر برصيد 33 نقطة لكنه لعب 16 مباراة مقابل 17 لحامل اللقب.



ويستضيف واتفورد في كأس الاتحاد يوم السبت.



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