بمقال ’’كشف المستور’’.. سياسي يرد على أبو مازن: نهبت صلاح الدين وأموال اليتامى ستلاحقك

2021/01/07 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادرد السياسي العراقي، جاسم الجبارة، على النائب الحالي في البرلمان و (المستبعد من المشاركة في الانتخابات المقبلة)، احمد الجبوري (ابو مازن)، بعد الاقاويل التي اطلقها الاخير، عقب استبعاده من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وكتب جاسم الجبارة، وهو من ابناء محافظة صلاح الدين، في مقال وجهه الى ’’ابو مازن’’، جاء فيه "اخي (زعيم نفسك)، عندما تزور مجلس عزاء لأقربائي، وانت اصلا غير مرغوب بك، وتتحدث عنا بكلام لا يليق بمجلس عزاء، اعلم انك تشعر بخيبة وخذلان، وقلق عن المستقبل الخاص بك لأنك مستبعد عدة مرات من الترشيح، ليس بسببنا ولكن القضاء هو من قرر عن قضايا فساد حكمت بسببها".وتابع الجبارة في مقاله، مخاطباً ’’ابو مازن’’ "وخرجت بعفو وقرار في مجلس النواب أنت امامي صوتت عليه برفع يدك، ولم تعترض".ومضى بالقول "اعلم انك تشعر بخذلان وتشعر بمستقبل قلق يخصك وحذرناك مراراً من هذا المنهج للتصحيح..لكن لا حياة لمن تنادي". واشار بالقول "اما نحن: قوتنا بين اهلنا، وهذا مرضك وتعلم اننا جئنا باصواتهم، واصوات الشرفاء، وفاجأناك لأنك كنت متصورا ان القيادة الفاشلة والتزوير والتهديد والاموال الفاسدة هي من تصنع المستقبل والرجال..وهي من تستمر".واستطرد في حديثه "اعلم انك تكن لي العداء، من يوم الفوز لحد الان وترددها بكل مكان من تهديد ووعيد".واضاف "ليس لسبب ولكن لأني طلبت منك مواقع مسؤولية وظائف، انا واحد ممن جلبها كاستحقاق باعتباري احد اصوات النواب في التحالف، وقد اجبتني انك تريد لي ذراعي لاني طالبت بحق في المناصب والوظائف لأنني احد من جلبوها وهذا حق جمهوري".وتابع "وها اقول ومن المعيب في مجلس عزاء اهلي تهددني (بالاجتثاث)، لانك تتصور مع الاسف انك تملك وسائل الضغط والهيمنة بل تسيء لسمعة هذه الدوائر باتهامك لها انها بأمرتك".ونبه بالقول "لا يهمنا اين موقعنا مستقبلا، ولكن يهمك جدا اين تكون وهذا وارد"، مضيفا "اما انا فمكاني بين اهلي الذين اوصلوني للبرلمان سواء كنت نائبا ام غير ذلك وهل تعلم لا مكان لك بدون منصب او موقع سياسي، لان اموال الفقراء واليتامى والخدمات وعلاج المرضى تلاحقك اينما تكون بسبب هدرك لها واستثمارك لها لحسابك الشخصي ومجموعتك التي افشلتك وهدرت الاموال". ونبه "لانك تستقي منها الاستشارة نعلن لأهلنا، وكل الشرفاء جميعا وجمهورنا باننا ضدك وضد توجهاتك التي دمرت ونهبت خيرات هذه المحافظة علنا..نُسب ونشتم يوميا بسببك لأننا اول من جلس بها بعد 2003 لتكون الناتج النهائي انت وامثالك متصورين اننا سبباً بوصولكم ونسوا اننا قاتلنا جميعا في الدفاع عنها وابناء عمومتنا متصورين بغد وامل للعيش بسعادة".واشار بالقول "وعندما سقطت بيد داعش هربت اول الهاربين وبقينا متصدين مقاتلين دفعا، عن الشرف وهرب اصحاب رؤوس الاموال بأموال العامة، لينعموا بها وتركوا الابرياء تحت ظلم داعش بل لازالت الاتهامات تلاحقهم لانهم بين المطرقة وسندان داعش".وتابع "بقوا..و نتأسف لعودتكم بعد التحرير لتولي قيادتها، لان المكان للشجعان والذوي الكفاءة والنزاهة".واضاف "ليس لمن هرب اولا ولكن في ظل الفساد والتزوير، هذا واقع البلد ونحن جزء منه نناشد كل الشرفاء والمخلصين في هذه المحافظة ونينوى وكركوك وديالى وبغداد ان لا ينغروا بالكلام المعسول فقد نهبت محافظه صلاح الدين على ايدي الزعيم المفدى، ولم يبق الا اسمها".وتساءل "هل تعلم انك حنثت بالقسم اليمين عندما جعلتنا نقسم عاليمين بان نكون في كتلة ضد الرئيس الحلبوسي وليس بيننا وبينه مشكلة ودخلنا الجبهة العراقية، واصدرنا بيانا وبعدها تركتنا وحدنا كاتفاق عوده لتحالف القوى وكأن ليس بيننا وبينك يمين كالتزام ولم تقل".واختتم حديثه مستمراً بمخاطبة احمد الجبوري، بالقول "لا اعلم من كان معي بموقف حيث تركهم وحدهم واخذت مغانمك اعانك الله على ما ابتلاك به من مؤامرات ونكث وعود والتزامات ولنا من الثقة رغم تلاعبك بالدوائر الانتخابية لإضعافنا لدينا من الثقة، اننا نفوز باي دائرة رشحنا".ومضى "وثقتنا باهلنا وكل الشرفاء والوطنيين هكذا، وسنبقى حصة الجميع والاخرون يعرفون مصيرهم يلاحقهم دعاء الايتام والفقراء على من اكل اموالهم وبددها وهنا اود سؤلك هل تستطيع ان تدلني على مشروع انجز او جسر او صرح مقابل ما هدر من اموال في صلاح الدين بسبب الفوضى في الادارة".

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