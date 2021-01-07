الاعلان عن تفعيل ستة خطوط نقل داخل بغداد

2021/01/07 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، الخميس، عن اعادة افتتاح عدد من خطوط النقل الداخلي تربط بين مناطق وشوارع العاصمة بغداد.ونقلت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، عن مدير عام الشركة، كريم كاظم حسين، القول انه “تنفيذا لخطط الشركة الرامية لتفعيل واقع النقل الداخلي تم تفعيل ستة خطوط …

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