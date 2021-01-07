اتحاد الغرف التجارية لـ “النور”: قرار تغيير سعرف صرف الدولار غير مفيد للعراقيين بشكل كامل

2021/01/07 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال عضو اتحاد الغرف التجارية، سرمد الشمري، إن: “قرار خفض العملة، ألقى بظلاله سريعاً على السوق العراقية، ونحتاج على الأٌقل إلى خمسة أو ستة أشهر، للتعافي، مع استقرار سعر صرف الدولار، واعتياد المواطنين على تلك الأسعاروبين الشمري، لـ “النور نيوز” ان عدم “تثبيت أسعار المواد المستوردة بشكل كامل، يعني بقاء السوق العراقية متذبذبة …

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