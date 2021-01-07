شاهد.. لأول مرة الاحتلال الاسرائيلي يكشف تفاصيل عن “الصواريخ العراقية”

2021/01/07 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نبوز/ متابعاتكشف الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل ومشاهد تُنشر للمرة الأولى عن الضربات الصاروخية التي تلقاها من قبل النظام العراقي، مطلع تسعينيات القرن الماضي.ونشرت قناة “كان” الرسمية، فيديوهات وصورا تُعرض للمرة الأولى، وتظهر كمية الرعب التي عاشها المستوطنون جرّاء الصواريخ العراقية.ولفتت القناة إلى أن هذه المشاهد التي تأتي في الذكرى الثلاثين لقصف العراقي على تل أبيب …

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