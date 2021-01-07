ندوة خاصة عن الربط الكهربائي مع دول الجوار - علي مهدي

2021/01/07 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_مهدي ندوة خاصة عن الربط الكهربائي مع دول الجوار بدعوة من مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية تم تنظيم الندوة الموسومة بـ "الربط الكهربائي مع دول الجوار ودوره في حل مشكلة الكهرباء في العراق" عبر الدائرة الإلكترونية وذلك في يوم السبت الموافق 26 من شهر كانون الاول / 2020.



استضاف فيها مجموعة من الأساتذة المختصين بشؤون الطاقة الكهربائية مختصين في الشأن الاقتصادي بالإضافة الى اعضاء المركز وقد ادار ال ......





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