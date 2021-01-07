كيف إستخدموا حُمق ترامب فى الانقلاب على ترامب - أحمد صبحى منصور

2021/01/07 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كيف استخدموا حُمق ترامب في الانقلاب على ترامب .1 / 1 ـ صديق لنا دار بسيارته مرتين حول البيت الأبيض فاستوقفته دورية بوليسية وحققت معه ، وتأكّدت من نواياه الطيبة .



حدث نفس الشىء مع صديق آخر إقترب من مبنى الكابيتول ( الكونجرس ) .



1 / 2 عندما كنا نقوم بمظاهرات ضد مبارك والمجلس العسكرى كان الأمر يستلزم إذنا مسبقا من البوليس وتحديدا لزمان ومكان ومسار المظاهرات ، وتصاحبنا سيارات الشرطة .



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