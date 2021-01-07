2021/01/07 | 22:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، عن وجود توجه لخوض الانتخابات المقبلة، بتحالف سياسي كبير، يضم مختلف الأطراف والقوميات.

وقال زيباري خلال مشاركته في برنامج، "حوار" الذي يقدمه الزميل عبدالسميع عزاوي، وتابعه "ناس" (7 كانون الثاني 2021) إن "هناك نقاشاً يجري الآن داخل الأحزاب الكردية، بإمكانية خوض الانتخابات المقبلة، بتحالف سياسي كبير، يضم مختلف الأطراف والقوميات والمذاهب".

وأضاف زيباري، أن "النقاش يدور الآن بشأن دراسة الكتل السنية القريبة من الأحزاب الكردية، وكذلك الكتل الشيعية، ومن ثم التحالف معها، بقائمة وطنية واحدة"، مشيراً إلى أنه "لغاية الآن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن ذلك، لكن الأمر ما زال في محل دراسة وجدل داخل الأوساط الكردستانية".

ولفت إلى أن "ما مطروح في الوقت الحالي، هو أن تجري تلك التحالفات بمشاركة الأحزاب الكردية الوازنة، وليس من قبل أشخاص، كما حصل في الانتخابات السابقة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هوشيار زيباري: نفكر بالتحالف مع قوائم عربية لخوض الانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هوشيار زيباري: نفكر بالتحالف مع قوائم عربية لخوض الانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).