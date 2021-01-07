نفط ميسان يكرم ضيفه الحدود بثلاثية

2021/01/07 | 22:10 - المصدر: سفن سكاي

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ارتقى فريق نفط ميسان الى المركز الخامس بعد فوزه مساء اليوم الخميس على الحدود بنتيجة 3-2 في المباراة التي احتضنها ملعب ميسان الدولي لصالح الجولة 13 من دوري الكرة الممتاز.

وتمكن نفط ميسان من الوصول الى النقطة 21 بفضل لاعبه احمد عبد الرزاق الذي تمكن من تسجيل هدفين في الدقائق (6) ، (72) و كرار علي صاحب الهدف الثالث في الدقيقة (82)، بينما سجل هدفي الحدود الذي تجمد رصيده عند النقطة 12 في المركز 16 مصطفى هادي عند الدقيقة (30) و بلال خضير (87).

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