2021/01/07 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزيرة النقل الأميركية تستقيل من منصبها احتجاجا على اقتحام الكونغرس

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