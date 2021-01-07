الصحة العالمية تدعو أوروبا إلى “بذل مزيد” من الجهود لمكافحة كورونا المتحور

2021/01/07 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية دول القارة الاوروبية إلى بذل المزيد من الجهود في مواجهة وضع ينذر بالخطر بسبب انتشار نوع متحوّر من فيروس كورونا المستجد.

واعتبر مدير الفرع الاوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه ان من المهم تعميم فرض وضع الكمامات والحد من عدد المشاركين في اللقاءات الاجتماعية ودمج هذه الإجراءات مع أنظمة الفحص والتعقب المناسبة وعزل المصابين بالوباء.

ووفقا لتقديرات المنظمة، فإن الفيروس المتحوّر يمكن أن يحل تدريجيا مكان الأنواع الأخرى المنتشرة في المنطقة، كما حصل في المملكة المتحدة وبشكل متزايد في الدنمارك.

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