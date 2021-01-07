أسعار الذهب ترتفع عند التسوية مع التوترات السياسية الأمريكية

2021/01/07 | 22:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية جلسة اليوم الخميس، مع آمال التحفيز، والتطورات السياسية.

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