مكتب القائد العام يعلق بشأن التجنيد الإلزامي

2021/01/07 | 22:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيي رسول، الخميس، على أهمية قانون التجنيد الالزامي وفوائده للمؤسسة العسكرية والشباب.

وذكر رسول في مقابلة متلفزة، اليوم (7 كانون الثاني 2021)إن "قانون التجنيد الالزامي (خدمة العلم) موجود في جميع الدول لان الشباب يحتاجون الى إعادة بنائهم وصقله ضمن المؤسسة العسكرية ويكون احتياط للقوات المسلحة، وليس بالضرورة ان تكون مدة التجنيد 3 سنوات او كالشروط السابقة وانما يكون بمدة قليلة".

واضاف، انه "لدينا معسكرات ومراكز تدريب واستطاعتنا استيعاب الاعداد ضمن خدمة العلم في حال تم إقرار القانون من قبل مجلس النواب والتجنيد الالزامي مهم جدا لتعايش الشباب في جميع طوائفهم ومكوناتهم، بالإضافة الى المردود المادي".

واوضح، ان "خدمة العلم تجعل البلد لديه اعداد احتياط يتم استخدامهم في حال حدوث أي حالة طوارئ".

جدير بالذكر ان التجنيد الالزامي كان قد توقف في العراق بعد سقوط النظام السابق، لكن هناك مطالبات نيابية لإقرار قانون جديد للتجنيد الالزامي.

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