بايدن: ترامب دفع الجيش لإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الشعب

2021/01/07 | 22:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - بغداد

أكد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، أن دونالد ترامب دفع الجيش الامريكي لإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الشعب، فيما اشار الى ضرورة إعادة شرف ونزاهة واستقلال وزارة العدل الأمريكية.

وقال بايدن في كلمة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "شهدنا يوم أم أسوأ الأيام في تأريخ أمريكا وهو اعتداء على تاريخنا وعلى أهم المقدسات وعلى إرادة الشعب، فمن اقتحموا الكونغرس رعاع وإرهابيون محليون"، مبيناً أنه "من غير صحيح القول إننا لم نتوقع أحداث أمس لأن ترمب كان قد أطلق الاعتداء السافر على ديمقراطيتنا".

وتابع أن "ترامب كثيرا ما استخدم مصطلحات لا يستخدمها حتى المستبدون، كما أنه دفع الجيش لإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الشعب، وقام بتحريض الرعاع على مهاجمة الكونغرس والتعدي على إرادة الشعب الأمريكي "، لافتاً الى أن "ترامب كان يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامي الخاص به ضمن شركاته".

ولفت الى أن "القضاء الأمريكي لم يجد أي شيء يبرر التشكيك في نزاهة الانتخابات، لذلك فأن ديمقراطيتنا قد نجت بفضل القضاء"، منوهاً الى أن "القضاء لا يخدم الرئيس وليس موجودا لحمايته والكونغرس ليس عرشا للرئيس".

واكمل قائلاً: "علينا إعادة شرف ونزاهة واستقلال وزارة العدل الأمريكية، فلا شيء معرض للخطر أكثر من هويتنا كأمريكيين".

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