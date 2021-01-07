بايدن: أمس أسوأ أيام تاريخ امريكا ومن اقتحموا الكونغرس رعاع وارهابيون

2021/01/07 | 22:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}

الرئيس الامريكي جو بايدن

أمس شهدنا أسوأ الأيام في تاريخ أمريكا وهو اعتداء على تاريخنا وعلى أهم المقدسات وعلى إرادة الشعب

من اقتحموا الكونغرس رعاع وإرهابيون محليون

غير صحيح القول إننا لم نتوقع أحداث أمس لأن ترامب كان قد أطلق الاعتداء السافر على ديمقراطيتنا

ترامب كثيرا ما استخدم مصطلحات لا يستخدمها حتى المستبدون

ترامب دفع الجيش لإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الشعب

لم يجد القضاء الأمريكي أي شيء يبرر التشكيك في نزاهة الانتخابات

ديمقراطيتنا قد نجت بفضل القضاء

ترامب كان يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامي الخاص به ضمن شركاته

ترامب قام بتحريض الرعاع على مهاجمة الكونغرس والتعدي على إرادة الشعب الأمريكي

القضاء لا يخدم الرئيس وليس موجودا لحمايته والكونغرس ليس عرشا للرئيس

الولاء يجب أن يكون للقانون والدستور ولشعب هذه البلاد

علينا إعادة شرف ونزاهة واستقلال وزارة العدل الأمريكية

لا شيء معرض للخطر أكثر من هويتنا كأمريكيين

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