الموجز الامني ليوم الخميس

2021/01/07 | 22:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت خلية الاعلام الامني عن موجزها لهذا اليوم الخميس.

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