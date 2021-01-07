فيسبوك وإنستغرام تمددان حظر حسابي ترامب بقية فترة رئاسته

2021/01/07 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” إن الشركة ستمدد الحظر المفروض على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل لحين اكتمال عملية انتقال السلطة.

وبحسب “أ إف ب”، قال زوكربيرج إن الحظر الذي تم فرضه على حسابات ترامب يوم الأربعاء لمدة 24 ساعة تم تمديده بسبب:

ووفقا للوكالة، فقد جاء هذا الإعلان بعد يوم من استبعاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته من جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بسبب مزاعمه حول الشرعية التي خسرها أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقد منعه تويتر، لمدة 12 ساعة من النشر، ولكن لم يتضح يوم الخميس ما إذا كان قد تم رفع الحظر.

وأكدت “سناب شات” يوم الخميس أنها حظرت ترامب خارج منصة مشاركة الصور.

وكتب زوكربيرج على صفحته على فيسبوك: “نعتقد أن مخاطر السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدمتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة كبيرة للغاية”.

لذلك، سنوسع نطاق التقييد الذي وضعناه على حساباته على فيسبوك وإنستغرام إلى أجل غير مسمى، وعلى الأقل في الأسبوعين المقبلين حتى يكتمل الانتقال السلمي للسلطة”.



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