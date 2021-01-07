عملة “البتكوين” الرقمية تحقق أعلى مستوى في تاريخها

2021/01/07 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادأظهرت تداولات الخميس، ارتفاعا تاريخيا لعملة “البتكوين”، باقترابها من الأربعين ألف دولار، ضمن موجة الصعود التي دفعت العملة الرقمية للقفز بأكثر من 900 بالمئة منذ منتصف آذار/ مارس.ووفقا لبيانات متتبعي العملات المشفرة، فقد ارتفع إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة الخميس، فوق تريليون دولار، بحسب وكالة “رويترز”.وتجاوزت العملة الرقمية الأكثر انتشارا في العالم …

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