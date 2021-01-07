حكومة كردستان تحدد موعد صرف رواتب الموظفين

2021/01/07 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت حكومة إقليم كردستان، الخميس، استمرار مساعيها لتوفير الرواتب وتوزيعها “قريبا” دون أن تحدد موعدا بعينه.وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن “حكومةالإقليم ستقوم بكل محاولاتها ومتى ما أكملت الاستعدادات من قبل وزارة المالية سنعلنعن جدول توزيع الرواتب”.وشدد على أن توزيع الرواتب له الأولوية و”نطمئن من يتقاضونها بأننا …

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