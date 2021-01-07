نفط ميسان يتجاوز الحدود

2021/01/07 | 22:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق فريق نفط ميسان فوزا صعبا على ضيفه الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب ميسان الأولمبي ضمن ختام الجولة الثالثة عشر.البداية كانت سريعة من طرف نفط ميسان الذي تقدم بعد مرور خمس دقائق فقط عبر مهاجمه الشاب أحمد عبد الرزاق، لكن الحدود سرعان ما عاد للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة ٣٠ عبر اللاعب مصطفى هادي ليخرج متعادلا في الشوط الأول.وفي الشوط الثاني ضغط نفط ميسان وعاد أحمد عبد الرزاق ليضع فريقه في المقدمة في الدقيقة ٧٢ وسجل كرار علي الهدف الثالث لنفط ميسان في الدقيقة ٨٢.لكن بلال خضير قلص النتيجة لفريق الحدود في الدقيقة ٨٦ وحاول الحدود التعديل لكن الوقت المتبقي لم يسعفه لتحقيق مناله لتنتهي المباراة بفوز نفط ميسان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة ٢١ في المركز الخامس وتجمد رصيد الحدود عند النقطة ١٢ في المركز السادس عشر./انتهى

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