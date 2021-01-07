المالكي : العراق يفتخر باحترام نتائج الانتخابات

2021/01/07 | 22:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان : العراق يفتخر باحترام نتائج الانتخابات عكس ماحصل في الولايات المتحدة التي تدعي بانها راعية الديمقراطية.وقال في لقاء متلفز انه : لو لم نتنازل عن حقنا في الانتخابات الماضية لحدثت حرب اهلية.واضاف المالكي ان : على القادة الامريكان الانتباه لما حصل عندهم والتي ستؤثر ليس فقط على الداخل الامريكي ولكن حتى على الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي./انتهى3

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