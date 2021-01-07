بايدن: ترامب يتحمل مسؤولية أحداث الكونغرس .. كان اعتداءً على الديمقراطية

2021/01/07 | 22:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدها أمس الأربعاء مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

ووصف بايدن، في خطاب أدلى به اليوم (7 كانون الثاني 2021)، ما حصل داخل مقر الكونغرس أمس بأنه "من الأيام الأكثر غموضا في تاريخ البلاد واعتداء على الديمقراطية"، متهما ترامب بتأجيج العنف من أجل إسكات الناخبين الأمريكيين.

وذكر بايدن أن ما حصل أمس نتيجة مباشرة لـ"هجوم ترامب على الديمقراطية"، واتهمه باستغلال حشود من أنصاره بغية إسكات الناخبين الأمريكيين.

وشدد بايدن أن رئيس الولايات المتحدة "ليس فوق القانون"، مشيرا إلى ضرورة "استعادة الثقة بسلطة القانون".

يتبع..

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