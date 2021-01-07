أسعار النفط ترتفع عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالي

2021/01/07 | 22:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع المعروض من الخام.

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