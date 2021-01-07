عضو بالفيدرالي:البنك قد يبدأ تقليص برنامجه لشراء السندات بنهاية العام

2021/01/07 | 22:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء السندات في نهاية العام الجاري.

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