2021/01/07 | 22:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لشؤون الانتخابات، ان قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية يعالج ظاهرة السلاح المنفلت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي للفرات نيوز: قانون الأحزاب غير مفعل وهو يعالج السلاح المنفلت) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي للفرات نيوز: قانون الأحزاب غير مفعل وهو يعالج السلاح المنفلت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).