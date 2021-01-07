2021/01/07 | 22:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة مجلس النواب الأميركي تدعو لتفعيل التعديل الـ 25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس

بيلوسي: بقاء ترامب في منصبه يشكل خطرا على بلدنا

بيلوسي: نتوقع ردا سريعا من بنس بشأن قرار عزل ترامب من منصبه

بيلوسي: أطالب باستقالة رئيس شرطة الكونغرس ومسؤولين آخرين في السلطة التنفيذية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة مجلس النواب الأميركي تدعو لتفعيل التعديل الـ 25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسة مجلس النواب الأميركي تدعو لتفعيل التعديل الـ 25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).