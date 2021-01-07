عاجل | جو بايدن: لا شيء معرض للخطر أكثر من هويتنا كأمريكيين.

2021/01/07 | 23:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– جو بايدن: لا شيء معرض للخطر أكثر من هويتنا كأمريكيين.

– جو بايدن: علينا إعادة شرف ونزاهة واستقلال وزارة العدل الأمريكية.

– جو بايدن: علينا إعادة بناء الثقة بسلطة القانون.

– جو بايدن: الولاء يجب أن يكون للقانون والدستور ولشعب هذه البلاد.

– جو بايدن: القضاء لا يخدم الرئيس وليس موجودا لحمايته والكونغرس ليس عرشا للرئيس.

– جو بايدن: ترمب قام بتحريض الرعاع على مهاجمة الكونغرس والتعدي على إرادة الشعب الأمريكي.

– جو بايدن: ترمب كان يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامي الخاص به ضمن شركاته.

– جو بايدن: ديمقراطيتنا قد نجت بفضل القضاء.

– جو بايدن: لم يجد القضاء الأمريكي أي شيء يبرر التشكيك في نزاهة الانتخابات.

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