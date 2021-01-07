"أمر ملحّ".. بيلوسي تدعو بنس لعزل ترامب أو يتم اللجوء للكونغرس

2021/01/07 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهدد شومر بمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته إلى تنحيته بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.

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