المالكي : مفوضية الانتخابات اخبرتني بصعوبة اجراء الانتخابات في حزيران المقبل

2021/01/07 | 23:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان : مفوضية الانتخابات اخبرتني بصعوبة اجراء الانتخابات في حزيران المقبل.وقال في تصريح متلفز ان : لااحد من القوى السياسية ابلغني بعدم رغبته باجراء الانتخابات في حزيران المقبل.مشيرا الى امكانية اجرائها في الشهر العاشر او الذي يليه.واضاف المالكي ان : لم تستطع الحكومة السيطرة على الوضع الامني فان الانتخابات ستؤجل./انتهى3

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