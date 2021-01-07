الزراعة وكبار منتجي الدواجن يقترحون السعر الاقصى لطبقة بيض المائدة بستة الاف دينار

2021/01/07 | 23:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اقترحت وزارة الزراعة وكبار منتجي الدواجن السعر الاقصى لطبقة بيض المائدة بستة الاف دينار.وذكر بيان لوزارة الزراعة ان وزيرها محمد كريم الخفاجي،تراس اجتماعا موسعا ضم كبار منتجي الدواجن بحضور المدراء العامين لدوائر التخطيط والمتابعة والبيطرة ، فضلاً عن المدراء العامين لمكافحة الجريمة المنظمة وعملياتها ومدراء السيطرات في بغداد وديالى وكركوك في وزارة الداخلية ورئيس الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن ومدير الرقابة الصحية في وزارة الصحة وعدد من المسؤولين والمختصين والمستثمرين وأصحاب المجازر في قطاع الثروة الحيوانية وعدد من المختصين بالشأن الزراعي ".وحث الوزير في بداية الاجتماع المنتجين على مواصلة العمل وتوحيد الجهود بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج كما ونوعا، مبينا ان الهدف من الاجتماع هو تحديد المعوقات لتفعيل وزياد الإنتاج المحلي، وإعداد محضر حول الاجتماع لمفاتحة الجهات المعنية لغرض إيجاد حلول لجميع معوقات العمل ".كما حث وزير الزراعة , المنتجين على ضرورة المحافظة على سعر التكلفة الحقيقية والحاجة الفعلية وامكانية وضع أسعار محددة ومستقرة وعدم أثقال كاهل المستهلك، فضلا عن تشكيل فريق من المنتجين بمعية مدير عام التخطيط والمتابعة ومدير عام الثروة الحيوانية، لغرض تعضيد دور مربي الدواجن وفقا للأسس العلمية وإدراج المعوقات ضمن ورقة عمل لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد".وناقش الاجتماع الحد من دخول الدواجن ومنتجاتها إلى البلاد بصيغ غير قانونية، لمنع الأضرار بالمنتج المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للمربين ".واشاد الخفاجي , بالأعمال المهمة التي تقوم بها الجهات الأمنية في الحد من التهريب وإسناد عمل وزارة الزراعة,لافتا الى اهمية التنسيق المباشر مع الجهات الأمنية والتعاون مع السيطرات لمنع الأضرار بالاقتصاد الوطني ".وتم خلال الاجتماع اقتراح تسعيرة مناسبة لبيع بيض المائدة وبسعر لايزيد عن ستة آلاف دينار للطبقة الواحدة كحد اعلى، انسجاما مع الخطط الفعالة التي اعتمدتها الوزارة بمنع الاستيراد وحماية المنتج المحلي، لتمكين المربين من تشغيل حقولهم وإدخال خطوطها الإنتاجية للخدمة فضلا عن الفوائد المتحققة من تشغيل الايدي العاملة وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني"./انتهى2

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