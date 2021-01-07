مكافآت وجوائز.. الهند تنظم اختبار معلومات عن الأبقار عبر الانترنت

2021/01/07 | 23:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تنظم الهند اختبار "معلومات عامة عن البقر"، في إطار حملة جديدة للحكومة الهندوسية للترويج لحماية الحيوان المقدس لدى الهندوس في البلاد.

ويقام الاختبار الرامي إلى "إذكاء الفضول" حيال البقر، عبر الإنترنت في 25 فبراير/شباط، وسيتيح تقويم المعارف بشأن هذه الحيوانات، فضلا عن "توعية" العامة و"تثقيفهم"، وفق وكالة حماية الأبقار التي أنشأتها إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وسيكون الاشتراك بالاختبار طوعيا ومجانيا عبر الموقع الإلكتروني للوكالة التي طلبت دعم سائر الولايات الهندية في هذا الحدث الوطني الواسع.

وأوضح رئيس الوكالة فالابهباي كاثيريا أن الاختبار سيقوم على الإجابة خلال ساعة واحدة عن 100 سؤال مع احتمالات متعددة مطروحة باللغتين الهندية والإنجليزية إضافة إلى 12 لغة إقليمية.

وسيكون الاختبار متاحا للأطفال والبالغين بمن فيهم الأجانب، ويحصل على إثره كل مشارك على شهادة فيما ينال من سيحققون أفضل النتائج مكافآت، بحسب وزارة الصيد وتربية المواشي وصناعات الحليب ومشتقاته.

ويقدّس كثر من الهندوس الذين يشكّلون أكثرية ساحقة في البلاد، الأبقار غير أن هذه الحيوانات استحالت موضوعا حساسا في ظل حكومة مودي التي استثمرت ملايين الدولارات في برامج لحمايتها والدراسات بشأنها.

وبات ذبح الأبقار واستهلاك لحومها غير قانوني في مناطق عدة في بلد متنوع ثقافيا وعلماني رسميا، كما أن أحكام الإدانة في هذا الإطار سجلت ازديادا كبيرا.

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